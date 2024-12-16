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Халатность

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Декабрь 2024
Новый год вернули в Уфу
Власти башкирской столицы вечером понедельника, 16 декабря, устранили последствия неприятного инцидента — отчитался глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
16 декабря 2024, 20:36
Ноябрь 2024
Более сотни кадетов устроили драку в Уфе
26 ноября 2024, 10:54
Октябрь 2024
Вода Башкирии заинтересовала Москву
30 октября 2024, 13:48
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября 2024, 14:30
Сентябрь 2024
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
Строительством на территории объекта культурного наследия привело к возбуждению уголовного дела, сообщает в понедельник, 30 сентября, Следком Башкирии.
30 сентября 2024, 09:48
Аллея бойцов в Уфе стала криминалом
Следственный комитет включился в скандал со строительством нового бизнес-центра в столице Башкирии, сообщает пресс-служба башкортостанского управления ведомства в пятницу, 27 сентября.
27 сентября 2024, 13:24
Август 2024
Потоп в свежеотремонтированной школе Башкирии заинтересовал Бастрыкина
27 августа 2024, 17:13
Видео. В Уфе обрушился потолок в полувеком доме
20 августа 2024, 15:05
Июль 2024
В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»
20 июля 2024, 04:53
Июнь 2024
В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения матери ребёнка-инвалида из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
17 июня 2024, 09:32

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