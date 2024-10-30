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Posted 30 октября, 08:24

Published 30 октября, 08:24

Modified 30 октября, 08:43

Updated 30 октября, 08:43

Коммунальная авария произошла в Уфе

Коммунальная авария произошла в Уфе

30 октября 2024, 08:24
Фото: 1MI.
В связи с аварией ряд домов остался без горячей воды, сообщила пресс-служба Октябрьского района в своем Telegram-канале в среду, 30 октября.

Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло для своевременного устранения дефектов в трубах. Служба «БашРТС» в кратчайшие сроки, как сообщают чиновники, приступила к устранению повреждений и неудобств гражданам. Для предотвращения возможных негативных последствий была отключена подача горячей воды по нескольким адресам: Проспект Октября 112/2, 112/3, 112/4; Комсомольская 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 165/2, 167, 167/2, 167/3; Российская 106/1.

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— Ведутся активно работы до устранения неисправности и возобновления рабочего процесса, — отмечается в публикации администрации Октябрьского района.
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