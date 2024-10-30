Коммунальная авария произошла в Уфе

Аварийное отключение горячего водоснабжения произошло для своевременного устранения дефектов в трубах. Служба «БашРТС» в кратчайшие сроки, как сообщают чиновники, приступила к устранению повреждений и неудобств гражданам. Для предотвращения возможных негативных последствий была отключена подача горячей воды по нескольким адресам: Проспект Октября 112/2, 112/3, 112/4; Комсомольская 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 165/2, 167, 167/2, 167/3; Российская 106/1.