Эта угроза может жить в каждом доме

Posted 22 октября, 09:08
Published 22 октября, 09:08
Modified 22 октября, 09:10
Updated 22 октября, 09:10
Это заболевание может проявляться в любое время года, однако чаще всего фиксируется в летние и осенние месяцы. Заражение происходит в естественной среде, особенно при контакте с предметами, содержащими экскременты грызунов, такими как трава, кустарники, ветви и другие укромные уголки, где могут находиться мыши, например, сено и солома.
Инкубационный период варьируется от двух до пяти недель. Заболевание, как правило, начинается внезапно: с повышения температуры, головной боли, мышечных болей и общего недомогания. Затем появляются боли в области живота и спины, ощущение сухости во рту и резкие проблемы с почками. При возникновении первых симптомов важно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как на начальной стадии болезни необходим строгий постельный режим и постоянное наблюдение врача.
Для предотвращения заражения геморрагической лихорадкой следует:
Мыть руки с мылом, особенно перед едой, находясь на природе.
Использовать перчатки и респиратор в условиях сильной пыли (при уборке старых построек, работе с сеном и соломой).
Убирать помещения только влажным способом.
Хранить продукты в закрывающихся металлических контейнерах.
Не есть пищу, поврежденную грызунами.
Не пить воду из открытых водоемов.
Не прикасаться к мертвым или живым грызунам без перчаток или голыми руками.
Жителям городов, имеющим дачные участки, рекомендуется регулярно проводить борьбу с грызунами, особенно весной и осенью, с привлечением специализированных служб дератизации.
Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии чаще всего приносят эту заразу из огородов и с кладбищ. Причина заболевания банальна — пренебрежение элементарной гигиеной.