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Posted 22 октября, 09:08

Published 22 октября, 09:08

Modified 22 октября, 09:10

Updated 22 октября, 09:10

Башкортостан предупреждают о сезоне мышиной лихорадки

Эта угроза может жить в каждом доме

22 октября 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney

Башкортостан предупреждают о сезоне мышиной лихорадки

Осенью риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), часто называемой «мышка», остается высоким, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии во вторник, 22 октября.

Это заболевание может проявляться в любое время года, однако чаще всего фиксируется в летние и осенние месяцы. Заражение происходит в естественной среде, особенно при контакте с предметами, содержащими экскременты грызунов, такими как трава, кустарники, ветви и другие укромные уголки, где могут находиться мыши, например, сено и солома.

Инкубационный период варьируется от двух до пяти недель. Заболевание, как правило, начинается внезапно: с повышения температуры, головной боли, мышечных болей и общего недомогания. Затем появляются боли в области живота и спины, ощущение сухости во рту и резкие проблемы с почками. При возникновении первых симптомов важно немедленно обратиться за медицинской помощью, так как на начальной стадии болезни необходим строгий постельный режим и постоянное наблюдение врача.

Для предотвращения заражения геморрагической лихорадкой следует:

  • Мыть руки с мылом, особенно перед едой, находясь на природе.

  • Использовать перчатки и респиратор в условиях сильной пыли (при уборке старых построек, работе с сеном и соломой).

  • Убирать помещения только влажным способом.

  • Хранить продукты в закрывающихся металлических контейнерах.

  • Не есть пищу, поврежденную грызунами.

  • Не пить воду из открытых водоемов.

  • Не прикасаться к мертвым или живым грызунам без перчаток или голыми руками.

Жителям городов, имеющим дачные участки, рекомендуется регулярно проводить борьбу с грызунами, особенно весной и осенью, с привлечением специализированных служб дератизации.

Как ранее сообщал Mkset, жители Башкирии чаще всего приносят эту заразу из огородов и с кладбищ. Причина заболевания банальна — пренебрежение элементарной гигиеной.

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