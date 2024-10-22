Эта угроза может жить в каждом доме

Это заболевание может проявляться в любое время года, однако чаще всего фиксируется в летние и осенние месяцы. Заражение происходит в естественной среде, особенно при контакте с предметами, содержащими экскременты грызунов, такими как трава, кустарники, ветви и другие укромные уголки, где могут находиться мыши, например, сено и солома.