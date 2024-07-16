Уфимцы тащат с кладбищ смертельную заразу

Вспышка выявления заболеваемости мышиной лихорадкой зафиксирована в Уфе в период с 8 по 15 июля, сообщил Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов. По его данным, в Уфе этот редкий недуг всего за неделю поразил пятерых человек. Четверо из них взрослые, один — ребёнок. Рост заболеваемости вызвал опасения у специалистов. Ситуация была проанализирована.