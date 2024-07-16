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Уфимцы тащат с кладбищ смертельную заразу

Уфимцы тащат с кладбищ смертельную заразу

16 июля 2024, 08:56
Фото: 1MI
В городе отмечается рост заболеваемости редким видом «мусорной» лихорадки, сообщил руководитель Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов.

Вспышка выявления заболеваемости мышиной лихорадкой зафиксирована в Уфе в период с 8 по 15 июля, сообщил Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов. По его данным, в Уфе этот редкий недуг всего за неделю поразил пятерых человек. Четверо из них взрослые, один — ребёнок. Рост заболеваемости вызвал опасения у специалистов. Ситуация была проанализирована.

— Почти все заразившиеся выезжали на дачные участки, на природу — или на кладбища. Действительно, при таких обстоятельствах возможность заражения увеличивается, — отметил Рустем Хамитов.

Помимо тех, кто проводит время на огородах и кладбищах, в зону риска попадают грибники и рыбаки, а также собиратели ягод.

Вакцины от мышиной лихорадки не существует. Главный принцип обезопасить себя от редкого недуга — соблюдать элементарные правила гигиены. Заражение мышиной лихорадкой происходит через экскременты грызунов. тот недуг смертельно опасен. При отсутствии должной диагностики и лечения летальный исход наступает в течение двух неделю.

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