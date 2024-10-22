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Posted 22 октября, 07:55

Published 22 октября, 07:55

Modified 22 октября, 08:15

Updated 22 октября, 08:15

Авиатор из Башкирии снял свою гибель на видео

Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане

22 октября 2024, 07:55
Фото: 1MI

Авиатор из Башкирии снял свою гибель на видео

Гражданин России успел отправить родным видеоролик перед трагическим инцидентом, сообщает во вторник, 22 октября, «RT» co ссылкой на родственников.

Ситуация с крушением грузового самолета Ил-76, на борту которого находились граждане России, обрастает новыми подробностями. По словам родственников 33-летнего Антона С. из Башкирии, он позвонил им незадолго до катастрофы и поделился своими чувствами — соскучился по родным и мечтал провести отпуск в кругу семьи. Брат Антона рассказал, что связь была установлена на высоте 8,5 тысяч метров, и это был не просто разговор — он запечатлел момент на видеокамеру.

Пока посольство России проводит проверку информации о трагедии на западе Судана, где самолет потерпел крушение в районе Дарфура. Важно отметить, что на борту находились не только российские граждане, но и груз запасных частей и инструментов для ремонта другого самолета в ОАЭ.

Видео: 1MI. Видео: Газета.ru

Как ранее сообщал Mkset, Антон был авиаинженером из Туймазов и летел с целью оказания технической помощи после инцидента с поврежденным самолетом. Его паспорт был найден неподалеку от места крушения.

Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии
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