Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане

Posted 22 октября, 07:55
Published 22 октября, 07:55
Modified 22 октября, 08:15
Updated 22 октября, 08:15
Ситуация с крушением грузового самолета Ил-76, на борту которого находились граждане России, обрастает новыми подробностями. По словам родственников 33-летнего Антона С. из Башкирии, он позвонил им незадолго до катастрофы и поделился своими чувствами — соскучился по родным и мечтал провести отпуск в кругу семьи. Брат Антона рассказал, что связь была установлена на высоте 8,5 тысяч метров, и это был не просто разговор — он запечатлел момент на видеокамеру.
Пока посольство России проводит проверку информации о трагедии на западе Судана, где самолет потерпел крушение в районе Дарфура. Важно отметить, что на борту находились не только российские граждане, но и груз запасных частей и инструментов для ремонта другого самолета в ОАЭ.
Как ранее сообщал Mkset, Антон был авиаинженером из Туймазов и летел с целью оказания технической помощи после инцидента с поврежденным самолетом. Его паспорт был найден неподалеку от места крушения.