Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане

Ситуация с крушением грузового самолета Ил-76, на борту которого находились граждане России, обрастает новыми подробностями. По словам родственников 33-летнего Антона С. из Башкирии, он позвонил им незадолго до катастрофы и поделился своими чувствами — соскучился по родным и мечтал провести отпуск в кругу семьи. Брат Антона рассказал, что связь была установлена на высоте 8,5 тысяч метров, и это был не просто разговор — он запечатлел момент на видеокамеру.