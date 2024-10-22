Монсон выйдет на бой и завершит карьеру в Уфе

Posted 22 октября, 08:41
Published 22 октября, 08:41
Modified 22 октября, 08:43
Updated 22 октября, 08:43
Боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон сообщил о проведении выставочного боя с Роем Джонсом-младшим, который состоится в Уфе в 2025 году. Эту информацию недавно прошедший церемонию мусульманской свадьбы в Уфе депутат регионального парламента Джефф Монсон рассказал ТАСС и сообщил дату поединка.
— Я собираюсь провести выставочный поединок в боксе с Роем Джонсом 1 марта 2025 года. После этого я окончательно завершу свою карьеру, — отметил в беседе с ТАСС Монсон.
Ранее боец уже делал заявления о завершении своей спортивной деятельности. Ему 53 года, его рекорд в MMA составляет 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. В 2024 году он решительно отказался от американского гражданства.
Интересно, что боец смешанного стиля и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон уже «уходил» с ринга. Ранее его менеджер объявил, что карьера спортсмена завершится боем в Уфе осенью 2023 года. Тогда Джефф Монсон дрался с Олегом Тактаровым, который требовал реванша после ничьей.
В 2022 году Джефф Монсон, уроженец Соединенных Штатов, объявил о своем намерении отказаться от американского гражданства. Он объяснил это решение тем, что его семья проживает в Уфе, его жена является гражданкой России, а он сам считает себя русским.
Сейчас Монсон выполняет обязанности депутата Курултая Республики Башкортостан, а ранее, по результатам выборов, стал первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана. Кроме того, он владеет двумя спортивными школами — одной в Уфе и другой в Красногорске, где также занимал должность депутата. Помимо этого боец тренирует хоккеистов.
В 2024 году Монсон уже не раз отметился в медиасфере. В его персоной связан скандал с принтом на футболке, а также факты принятия ислама в Москве и церемонии никаха в Уфе. Когда и как Монсон расстался с прежней супругой — не сообщается.