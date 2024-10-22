Монсон выйдет на бой и завершит карьеру в Уфе

Сейчас Монсон выполняет обязанности депутата Курултая Республики Башкортостан, а ранее, по результатам выборов, стал первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана. Кроме того, он владеет двумя спортивными школами — одной в Уфе и другой в Красногорске, где также занимал должность депутата. Помимо этого боец тренирует хоккеистов.



В 2024 году Монсон уже не раз отметился в медиасфере. В его персоной связан скандал с принтом на футболке, а также факты принятия ислама в Москве и церемонии никаха в Уфе. Когда и как Монсон расстался с прежней супругой — не сообщается.