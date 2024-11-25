Профилактика

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Ноябрь
ВИЧ-тесты в Уфе можно сдать бесплатно
25 ноября, 09:54
Самые полезные продукты осени в Башкирии
12 ноября, 04:55
Вирус Коксаки — когда ждать в Башкирии
6 ноября, 18:28
Октябрь
Эта угроза может жить в каждом доме
22 октября, 09:08
Грипп начал бушевать в Башкирии
2 октября, 04:48
Уфимским курильщикам придется раскошелиться
1 октября, 07:13
Сентябрь
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Новый штамм коронавируса нашли в Уфе
25 сентября, 06:17
Приют извращенца ликвидировали в Башкирии
13 сентября, 16:54
Смертельно опасные насекомые наводнили Башкирию
12 сентября, 13:00
Уфимским школам угрожают карантины
10 сентября, 06:15
Башкирия толстеет
6 сентября, 04:46
Вакцинация от гриппа в Уфе началась в сентябре
3 сентября, 12:42
ТРЦ «Планета» в Уфе эвакуируют
3 сентября, 11:00
Август
Клещи атакуют Башкирию
24 августа, 06:42
Срочно. Чуму обнаружили в Башкирии
21 августа, 10:23
ТОП-10 крутых средств для защиты огорода, которые вы еще не пробовали
19 августа, 12:14
Курящих школьников ждет публичный позор
8 августа, 09:59
Июль
В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома, сообщает УГЗ Уфы.
29 июля, 15:11
Депутаты Башкирии повышают штрафы
26 июля, 08:14

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