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Медицинская помощь

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Ноябрь
Следствие взялось за массовое отравление в Уфе
5 ноября, 08:39
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Октябрь
Женщины из Башкирии поедут на СВО
28 октября, 14:44
Эта угроза может жить в каждом доме
22 октября, 09:08
Игравшую в прятки малышку нашли спасатели
22 октября, 07:15
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
18 октября, 12:07
Квадроцикл разбился под Уфой
14 октября, 07:14
Двое малышей пострадали в аварии в Уфе
12 октября, 09:05
Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе
8 октября, 07:42
Уфимец погиб под поездом
1 октября, 13:21
Сентябрь
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября, 17:09
Больной уфимец посадил самолет в Сочи
25 сентября, 16:53
В Уфе открывают новую поликлинику
24 сентября, 07:34
Бастрыкин взял на контроль дело о смерти новорожденной в Уфе
23 сентября, 04:22
Иномарка сбила девочку на самокате в Уфе
20 сентября, 05:43
ЧП на авиазаводе в Уфе заинтересовало следствие
17 сентября, 10:46
ДТП кончилось пожаром в Башкирии
11 сентября, 06:20
Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии
5 сентября, 09:31
Автобус разбился в Уфе — что известно о пострадавших
5 сентября, 05:07
Уфимка едва не погибла в Северной Осетии
3 сентября, 04:08

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