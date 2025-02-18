mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Кладбище

Выбрать дату
Февраль
Уфимец таинственно исчез на кладбище
18 февраля, 18:12
Сегодня в Уфе: весенняя погода, крысиное королевство и рекордные депортации
Всё, что нужно знать на сегодня, 1 февраля.
31 января, 19:00
Январь
В Уфе запретили строить небоскреб на древнем кладбище
31 января, 04:56
Октябрь 2024
Эта угроза может жить в каждом доме
22 октября 2024, 09:08
Электросамокаты выгнали с кладбищ в Уфе
3 октября 2024, 16:16
Сентябрь 2024
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
Строительством на территории объекта культурного наследия привело к возбуждению уголовного дела, сообщает в понедельник, 30 сентября, Следком Башкирии.
30 сентября 2024, 09:48
Высотки на могилах задумали строить в Уфе
Правоохранительные органы заинтересовались уничтожением объекта культурного наследия в столице Башкирии, следует из сообщения пресс-службы прокуратуры в воскресенье, 29 сентября.
29 сентября 2024, 09:19
В Башкирии обстреляли дом
23 сентября 2024, 07:43
Август 2024
Лошадиный беспредел творится в Башкирии
15 августа 2024, 06:15
Июль 2024
В Башкирии моментально украли благоустройство
В Белебеевском районе Республики Башкортостан произошел неприятный инцидент, который вызвал возмущение местных жителей, сообщает глава администрации района.
23 июля 2024, 07:36
Июнь 2024
«Мама, помоги, я на кладбище!»
Мужчина напал на жертву с ножом, но она успела воспользоваться телефоном.
11 июня 2024, 05:44
Май 2024
В Башкирии неизвестные «разнесли» кладбище
Под Ишимбаем вандалы устроили погром на кладбище. Об этом сообщает МВД Башкирии.
15 мая 2024, 15:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика