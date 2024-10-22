Глюкозу оштрафовали после шоу под наркотиками

Posted 22 октября, 08:11
Published 22 октября, 08:11
Modified 22 октября, 08:13
Updated 22 октября, 08:13
Мировая судья в Москве привлекла к административной ответственности певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную как Глюкоза. Она была признана виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 6.9 Кодекса об административных правонарушениях, которая касается употребления наркотиков, — сообщает официальный канал судов общей юрисдикции Москвы. — Суд, принимая во внимание наличие у нее несовершеннолетних детей, назначил штраф в качестве меры наказания — ₽5 000.
В протоколе об административном правонарушении указано, что певицу обнаружили сотрудники полиции в состоянии наркотического опьянения в зале аэропорта «Шереметьево» в Москве. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование.
Ранее Глюкоза попала в скандал после своего шоу в честь Дня металлурга, который проходил в Красноярске 20 июля 2024 года. Тогда женщина крайне странно вела себя на сцене и позволяла недвусмысленные жесты сексуального характера. Зрители высказали недовольство, что Глюкоза была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и выступала под запись.
После шоу исполнительница поделилась, что смерть ее бабушки и «нападки со стороны бывшего продюсера» сделали последний месяц очень тяжелым для нее. Врачи назначили ей антидепрессанты. Якобы именно с легальными веществами связано ее странное поведение на публике.
Напомним, ранее в эпицентре скандала оказалась Ольга Бузова. Женщина вышла на сцену в День защиты детей в Уфе в откровенном наряде. Это вызвало волну критики и даже законодательные инициативы по цензуре сценических нарядов артистов в России.