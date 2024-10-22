Глюкозу оштрафовали после шоу под наркотиками

В протоколе об административном правонарушении указано, что певицу обнаружили сотрудники полиции в состоянии наркотического опьянения в зале аэропорта «Шереметьево» в Москве. Она отказалась проходить медицинское освидетельствование.



Ранее Глюкоза попала в скандал после своего шоу в честь Дня металлурга, который проходил в Красноярске 20 июля 2024 года. Тогда женщина крайне странно вела себя на сцене и позволяла недвусмысленные жесты сексуального характера. Зрители высказали недовольство, что Глюкоза была в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и выступала под запись.