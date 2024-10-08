Уфимка засудила мужа из-за своей измены

Любовная драма в Уфе повлекла за собой уголовное дело. Перед судом предстанет местный житель, обвиняющийся в том, что решил раскидать скриншоты личной переписки бывшей жены с любовником среди своих родственников.



По официальной версии стало известно, что в апреле этого года обвиняемый забрал после ремонта телефон бывшей жены и узнал о неверности супруги. Получив аппарат на руки, мужчина начал проверять гаджет на качество работы и случайно обнаружил переписку «пикантного» характера. Обвиняемый не смог совладать со своими эмоциями и рассказал об этом близким и знакомым, заодно и показал скриншоты переписки благоверной. Узнав о содеянном, пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление о нарушении своей личной жизни.



Во время следствия обвиняемый признал свою вину и покаялся в своем поступке. Мужчину ждет суд.



Напомним, ранее Mkset рассказал о судебном деле, в котором брат убил брата и все это скрывал 13 лет, но карма настигла его в виде 5 лет строго режима без права переписки.