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Posted 19 сентября, 04:40

Published 19 сентября, 04:40

Modified 19 сентября, 07:57

Updated 19 сентября, 07:57

Знаменитую Сосиску жестоко убили в Башкирии

Знаменитую Сосиску жестоко убили в Башкирии

19 сентября 2024, 04:40
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В селе Семилетка Дюртюлинского района бездомную собаку по кличке Сосиска расстреляли из автомобиля, сообщают в четверг, 19 сентября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Трагедия произошла в ночь на 17 сентября, когда безобидная дворняга по имени Сосиска, известная и любимая жителями села, стала жертвой жестокого преступления. Как стало известно, собака была настоящей душой компании — она дружила с детьми и всегда встречала вахтовиков у автостанции, где провела последние дни своей жизни.

Сосиска не проявляла агрессии, мирно сидела и ждала своих знакомых. Однако в эту ночь ее жизнь трагически оборвалась. На камерах видно как собака падает на землю, а автомобиль из которого стреляли покидает место происшествия.

Одной из версий местных жителей является то, что убийцей мог оказаться лесник, который также владеет автомобилем аналогичной модели.

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