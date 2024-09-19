Знаменитую Сосиску жестоко убили в Башкирии

Posted 19 сентября, 04:40
Published 19 сентября, 04:40
Modified 19 сентября, 07:57
Updated 19 сентября, 07:57
Трагедия произошла в ночь на 17 сентября, когда безобидная дворняга по имени Сосиска, известная и любимая жителями села, стала жертвой жестокого преступления. Как стало известно, собака была настоящей душой компании — она дружила с детьми и всегда встречала вахтовиков у автостанции, где провела последние дни своей жизни.
Сосиска не проявляла агрессии, мирно сидела и ждала своих знакомых. Однако в эту ночь ее жизнь трагически оборвалась. На камерах видно как собака падает на землю, а автомобиль из которого стреляли покидает место происшествия.
Одной из версий местных жителей является то, что убийцей мог оказаться лесник, который также владеет автомобилем аналогичной модели.