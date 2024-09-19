Знаменитую Сосиску жестоко убили в Башкирии

Трагедия произошла в ночь на 17 сентября, когда безобидная дворняга по имени Сосиска, известная и любимая жителями села, стала жертвой жестокого преступления. Как стало известно, собака была настоящей душой компании — она дружила с детьми и всегда встречала вахтовиков у автостанции, где провела последние дни своей жизни.