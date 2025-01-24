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Пострадавшая

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Январь
Уфимка врезалась в столб на снегоходе
24 января, 09:50
Ноябрь 2024
Уфимку зажало между двумя троллейбусами
22 ноября 2024, 09:45
Октябрь 2024
Уфимка засудила мужа из-за своей измены
Про уголовное дело с неожиданным поворотом сюжета рассказали в прокуратуре Башкирии во вторник, 8 октября.
8 октября 2024, 09:29
Сентябрь 2024
Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницу
20-летняя студентка получила серьезные травмы, сообщили в ГАИ Уфы.
6 сентября 2024, 05:28
Июль 2024
Покалечить женщину в Башкирии — ₽800 000
30 июля 2024, 12:12
Известны подробности о состоянии 6-летней девочки, выпавшей из окна в Уфе
23 июля 2024, 16:53
Уфимка потребовала ₽2 млн за ДТП у «Дома Печати»
16 июля 2024, 11:50
«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии
16 июля 2024, 11:27
Май 2024
В Уфе из-за урагана на женщину слетело ограждение
Уфимка пострадала из-за сильного ветра. Как сообщили в МЧС региона, ураган снес на строительном объекте ограждение: оно упало прямо на проохожую.
6 мая 2024, 12:05
В Уфе сверстницы избили и ограбили школьницу
Группа подростков в селе Нагаево под Уфой избила и ограбила сверстницу, сообщает телеграм-канал SHOT.
6 мая 2024, 10:55

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