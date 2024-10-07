Как теперь ездить по Затонскому мосту

Posted 7 октября, 17:34
Published 7 октября, 17:34
Modified 7 октября, 18:53
Updated 7 октября, 18:53
Напомним, перезапуск движения по Старому Затонскому мосту провели 30 сентября. Согласно нововведениям, большегрузам — а именно, транспортным средствам с массовой более 10 т — пользоваться переправой отныне нельзя.
Вместо этого грузовикам выделили одну полосу на новой части путепровода — в крайне левой полосе по встречному направлению. Администрация Кировского района Уфы напомнила, что пользоваться полосой наравне с большегрузами могут и легковые автомобили.
— Таким образом, при выезде из города в сторону Затона «легковушкам» доступны четыре полосы: три на старом мосту и одна — на новом, — уточнили власти.