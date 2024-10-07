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Posted 7 октября, 17:34

Published 7 октября, 17:34

Modified 7 октября, 18:53

Updated 7 октября, 18:53

Как теперь ездить по Затонскому мосту

Как теперь ездить по Затонскому мосту

7 октября 2024, 17:34
Фото: Администрация Кировского района Уфы
Власти Уфы в понедельник, 7 октября, разъяснили принцип новой организации движения по одной из переправ через реку Белую.

Напомним, перезапуск движения по Старому Затонскому мосту провели 30 сентября. Согласно нововведениям, большегрузам — а именно, транспортным средствам с массовой более 10 т — пользоваться переправой отныне нельзя.

Вместо этого грузовикам выделили одну полосу на новой части путепровода — в крайне левой полосе по встречному направлению. Администрация Кировского района Уфы напомнила, что пользоваться полосой наравне с большегрузами могут и легковые автомобили.

— Таким образом, при выезде из города в сторону Затона «легковушкам» доступны четыре полосы: три на старом мосту и одна — на новом, — уточнили власти.
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