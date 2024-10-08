Уфимское кафе оказалось рассадником нелегалов

Posted 8 октября, 01:53
Published 8 октября, 01:53
Modified 8 октября, 01:53
Updated 8 октября, 01:53
Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел два административных материала в отношении граждан Республики Узбекистан. Двух нелегальных мигрантов вычислили во время будничной проверки соблюдения законодательства. Оба нелегала обнаружились в кафе «Халяль» в Уфе. Оба утверждали, что они там не работают.
Мужчины без гражданства России и права на работу на территории РФ утверждали, что «пришли помогать брату». Как таких помощников — без санитарной книжки и патента — до кухни допустил владелец заведения, история умалчивает. Так или иначе, сотрудники полиции встретили двух гастарбайтеров. Оба мужчины свое нахождение в производственной зоне кафе «Халяль» объяснили одинаково:
»…пояснил, что на кухне помогал брату, отрицал, что осуществлял трудовую деятельность, однако документы, подтверждающие наличие патента суду не представил, пояснил, что в настоящее время патент им не получен»
Каждому из поваров-нелегалов выписали штраф по ₽5 000. Выдворять столь трудолюбивых иностранцев суд не стал.