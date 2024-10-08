Уфимское кафе оказалось рассадником нелегалов

Мужчины без гражданства России и права на работу на территории РФ утверждали, что «пришли помогать брату». Как таких помощников — без санитарной книжки и патента — до кухни допустил владелец заведения, история умалчивает. Так или иначе, сотрудники полиции встретили двух гастарбайтеров. Оба мужчины свое нахождение в производственной зоне кафе «Халяль» объяснили одинаково: