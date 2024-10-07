Дело обгоревшего студента расследуют в Башкирии

Posted 7 октября, 06:30
Published 7 октября, 06:30
Modified 7 октября, 08:58
Updated 7 октября, 08:58
Как стало известно, 3 октября в селе Ярославка Дуванского района вспыхнул пожар в зерноскладе размером 100 на 20 метров, где хранились пшеница и рожь.
Однако прежде чем огнеборцы успели приступить к тушению пожара, на помощь пришел местный житель — 18-летний парень. В порыве благих намерений он решил самостоятельно вмешаться в ситуацию и попытался потушить огонь. К сожалению, его героизм обернулся трагедией: молодой человек получил ожоги III степени по всему телу.
Как стало известно, молодой парень оказался разнорабочим. Теперь Госинспекция труда Башкирии проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.