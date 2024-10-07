Дело обгоревшего студента расследуют в Башкирии

Однако прежде чем огнеборцы успели приступить к тушению пожара, на помощь пришел местный житель — 18-летний парень. В порыве благих намерений он решил самостоятельно вмешаться в ситуацию и попытался потушить огонь. К сожалению, его героизм обернулся трагедией: молодой человек получил ожоги III степени по всему телу.