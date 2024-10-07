В Уфе скончался легендарный тренер ХК «Салават Юлаев»

Андрей Давлетов оставил яркий след в истории уфимского хоккея, работая в клубе с 2017 по 2024 год. Под его руководством команда не раз радовала болельщиков победами и призовыми местами на региональных и Всероссийских турнирах. Как известно, он умел находить общий язык с игроками. Как хоккеист, Давлетов также не остался в тени. Он выступал за «Салават Юлаев», лениногорский «Нефтяник» и пензенский «Дизель».