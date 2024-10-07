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Posted 7 октября, 06:16

Published 7 октября, 06:16

Modified 7 октября, 09:00

Updated 7 октября, 09:00

В Уфе скончался легендарный тренер ХК «Салават Юлаев»

В Уфе скончался легендарный тренер ХК «Салават Юлаев»

7 октября 2024, 06:16
Фото: Фан-движение «Green Machine»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерял своего выдающегося тренера Андрея Давлетова, ушедшего из жизни на 51-м году, сообщает в понедельник, 7 октября, фан-движение «Green Machine».

Андрей Давлетов оставил яркий след в истории уфимского хоккея, работая в клубе с 2017 по 2024 год. Под его руководством команда не раз радовала болельщиков победами и призовыми местами на региональных и Всероссийских турнирах. Как известно, он умел находить общий язык с игроками. Как хоккеист, Давлетов также не остался в тени. Он выступал за «Салават Юлаев», лениногорский «Нефтяник» и пензенский «Дизель».

Прощание с Андреем Эуфетовичем состоится в понедельник, 7 октября, в 11:30 на площади перед Дворцом спорта.

— Уход таких людей, как он, оставляет значительный след в сердцах тех, кто его знал и уважал. Он внес большой вклад в развитие хоккея и воспитание молодых спортсменов, — пишет фан-движение «Green Machine».
«Салават Юлаев» несёт потери
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