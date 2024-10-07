Татарское безумие еще не захватило Башкирию

Как сообщает сервис «Авито», в Татарстане затея с выгулом уже обрела популярность, а вот в Башкирии пока не нашлось желающих. За минимальную стоимость в 600 рублей квадроберы могут погулять с особо предприимчивыми людьми. Но это не просто выгул — тут вам и дрессировка, и даже помощь в отучении от порчи мебели «когтями».