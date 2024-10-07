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Posted 7 октября, 05:59

Published 7 октября, 05:59

Modified 7 октября, 09:03

Updated 7 октября, 09:03

Выгул квадроберов не популярен в Уфе

Татарское безумие еще не захватило Башкирию

7 октября 2024, 05:59
Фото: М.видео

Выгул квадроберов не популярен в Уфе

На Авито появилась новая услуга, выгул квадроберов за деньги. Издание «Mkset» решило разобраться, что же предполагают исполинители.

Как сообщает сервис «Авито», в Татарстане затея с выгулом уже обрела популярность, а вот в Башкирии пока не нашлось желающих. За минимальную стоимость в 600 рублей квадроберы могут погулять с особо предприимчивыми людьми. Но это не просто выгул — тут вам и дрессировка, и даже помощь в отучении от порчи мебели «когтями».

Фото: Авито

Как утверждают некоторые организаторы, выгул квадроберов и териантропов доступен только для «взрослых» питомцев, строго от 18 лет.

В пакет услуг входит не только прогулка, но и съемка для TikTok с кольцевой лампы. А чтобы прогулка была еще более «приятной», предусмотрены вкусняшки для квадроберов и даже аптечка на всякий случай. Минимальный пакет составляет три часа, что обойдется желающим в 1800 рублей.

Квадроберы бросаются на людей в Башкирии
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