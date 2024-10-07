Татарское безумие еще не захватило Башкирию

Posted 7 октября, 05:59
Published 7 октября, 05:59
Modified 7 октября, 09:03
Updated 7 октября, 09:03
Как сообщает сервис «Авито», в Татарстане затея с выгулом уже обрела популярность, а вот в Башкирии пока не нашлось желающих. За минимальную стоимость в 600 рублей квадроберы могут погулять с особо предприимчивыми людьми. Но это не просто выгул — тут вам и дрессировка, и даже помощь в отучении от порчи мебели «когтями».
Как утверждают некоторые организаторы, выгул квадроберов и териантропов доступен только для «взрослых» питомцев, строго от 18 лет.
В пакет услуг входит не только прогулка, но и съемка для TikTok с кольцевой лампы. А чтобы прогулка была еще более «приятной», предусмотрены вкусняшки для квадроберов и даже аптечка на всякий случай. Минимальный пакет составляет три часа, что обойдется желающим в 1800 рублей.