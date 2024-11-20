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Ребенок

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Ноябрь
Сомнительные детские книги перечитают депутаты Башкирии
20 ноября, 08:05
Страшное ДТП оставило ребёнка без отца в Башкирии
17 ноября, 13:44
Октябрь
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Видео. Спешка стоила жизни мужчине из Башкирии
15 октября, 04:55
Боец Монсон женился по мусульманскому обряду
14 октября, 17:15
Детсад скрыл перелом у ребенка
9 октября, 10:38
Водитель сбил ребёнка и испугался в Уфе
8 октября, 07:42
Срочно. Женщина с ребенком исчезла в Уфе
7 октября, 06:55
Ребёнок бросился под колеса в Уфе
4 октября, 06:24
Видео. Уфимец жалуется на домашнее насилие
1 октября, 16:26
Сентябрь
Педофил напал на школьницу в Башкирии
26 сентября, 11:34
Чувствительный контент. Юный садист замучил кошку в Салавате
26 сентября, 10:01
Чувствительный контент. Мясорубка размолотила руку ребенка в Башкирии
24 сентября, 10:29
Видео. В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша
23 сентября, 05:33
Любишь спаивать школьниц — люби и общественные работы
19 сентября, 10:55
Видео. Огромный внедорожник переехал школьника в Уфе
17 сентября, 05:24
В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика
9 сентября, 06:34
Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии
4 сентября, 07:13
Июль
В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома, сообщает УГЗ Уфы.
29 июля, 15:11

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