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Женщина

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Ноябрь
Снижение пенсионного возраста задумали в Башкирии
6 ноября, 07:47
Уфимка похудела на 25 кг из-за отказа от голодовки
1 ноября, 11:32
Октябрь
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Бизнес-призраков выявили в Башкирии
10 октября, 06:29
Срочно. Женщина с ребенком исчезла в Уфе
7 октября, 06:55
Столичный бизнесмен жестоко подставил жительницу Башкирии
3 октября, 11:03
Сентябрь
«В кругу огня сидела женщина»
26 сентября, 18:53
Уфимка едва не сгорела в камине
26 сентября, 07:31
Видео. В Уфе «заминировали» лифт
11 сентября, 16:38
Сидела женщин скучала и… заминировала дом
11 сентября, 10:04
Купить права в Башкирии — ₽210000
4 сентября, 12:08
Август
Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Уфе
27 августа, 18:06
«ГАЗель» выбросила иномарку в кювет под Уфой
25 августа, 17:22
Уфимские врачи совершили чудо
20 августа, 13:29
Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе
14 августа, 09:44
Июль
Женщина лишилась матки из-за беременности монстром
31 июля, 09:30
Женщина сломала криминальный бизнес студента из Уфы
18 июля, 10:08
Рыжий чёрт из леса напугал женщину в Башкирии
16 июля, 12:09
Июнь
Случайная гостья зарезала уфимку у неё дома
Иглинский межрайонный суд назначил убийце наказание в виде восемь лет лишения свободы со штрафом в ₽1 млн, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
28 июня, 04:50
Женщина «сгорела» на работе в Башкирии
24 июня, 07:45

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