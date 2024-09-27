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Posted 27 сентября, 13:58

Published 27 сентября, 13:58

Modified 28 сентября, 10:42

Updated 28 сентября, 10:42

Уфа закроет свои долги новыми кредитами

Уфа закроет свои долги новыми кредитами

27 сентября 2024, 13:58
Фото: 1MI
Аукционы на возобновляемые кредитные линии объявила мэрия башкирской столицы — соответствующие лоты размещены на официальном портале государственных торгов.

Всего власти города намерены инициировать девять аукционов. Средства администрация Уфы будет занимать для погашение старых долгов, а также покрытия дефицита городской казны. Как заявляется, привлечь мэрия готова ₽1,25 млрд. Определить победителей торгов должны в следущую пятницу, 4 октября.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ухудшилась ситуация со своевременными платежами по ипотекам на жильё, находящееся в процессе возведения. Аналитики выяснили, что к августу 2024 года жители башкирской столицы и остальной части региона накопили долгов по таким займам на ₽168 млн.

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