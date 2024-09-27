Уфа закроет свои долги новыми кредитами

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе ухудшилась ситуация со своевременными платежами по ипотекам на жильё, находящееся в процессе возведения. Аналитики выяснили, что к августу 2024 года жители башкирской столицы и остальной части региона накопили долгов по таким займам на ₽168 млн.