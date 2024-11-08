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Ноябрь
Масляная лихорадка у уфимцев: цены на масло различаются в пять раз
8 ноября, 03:49
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Октябрь
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб
25 октября, 07:17
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
Уфимцы в панике сметают сливочное масло
25 октября, 04:44
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Сентябрь
Уфа закроет свои долги новыми кредитами
27 сентября, 13:58
Август
Почему в магазинах пустые полки
1 августа, 08:01
Январь
Вооружённый конфликт в Эквадоре может привести к срыву поставок бананов в Башкирию
Эквадор является главным экспортёром этого продукта в Россию.
11 января, 07:53

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