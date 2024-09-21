В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты

По данным портала, к августу 2024 года объём общей задолженности по таким займам в Башкирии превысил ₽168 млн. С января эта сумма выросла на 65% — по этому показателю Республике удалось обогнать своего вечного визави, Татарстан, где за восемь месяцев задолженность по ипотеке стала больше на 44%.