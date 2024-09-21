В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты

Posted 21 сентября, 16:47
Published 21 сентября, 16:47
Modified 21 сентября, 16:49
Updated 21 сентября, 16:49
По данным портала, к августу 2024 года объём общей задолженности по таким займам в Башкирии превысил ₽168 млн. С января эта сумма выросла на 65% — по этому показателю Республике удалось обогнать своего вечного визави, Татарстан, где за восемь месяцев задолженность по ипотеке стала больше на 44%.
Лидирует же в антирейтинге Республика Марий Эл с показателем в 2300%. Среди субъектов ПФО, задолженность по ипотеке на строящееся жильё также выросла в Удмуртии, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Оренбургской областях. Снижением долгов отметились только Мордовия, а также Пермская и Саратовская области.
Ранее Mkset сообщил о том, что в Уфе заменили реальные сроки условными для обманщиков уфимских дольщиков.