mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 16:47

Published 21 сентября, 16:47

Modified 21 сентября, 16:49

Updated 21 сентября, 16:49

В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты

В Башкирии массово отказываются платить за неподъёмные кредиты

21 сентября 2024, 16:47
Фото: 1MI
В Приволжском федеральном округе ухудшилась ситуация с неплатежами по ипотеке на строящееся жильё — гласит исследование «Долгового консультанта».

По данным портала, к августу 2024 года объём общей задолженности по таким займам в Башкирии превысил ₽168 млн. С января эта сумма выросла на 65% — по этому показателю Республике удалось обогнать своего вечного визави, Татарстан, где за восемь месяцев задолженность по ипотеке стала больше на 44%.

Лидирует же в антирейтинге Республика Марий Эл с показателем в 2300%. Среди субъектов ПФО, задолженность по ипотеке на строящееся жильё также выросла в Удмуртии, Чувашии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Пензенской и Оренбургской областях. Снижением долгов отметились только Мордовия, а также Пермская и Саратовская области.

Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщил о том, что в Уфе заменили реальные сроки условными для обманщиков уфимских дольщиков.

Читайте также:
Как изменились цены на квартиры?В Башкирии начали продавать квартиры за бесценокВахтовик легко получил ₽3 млн, но есть нюанс
#Общество#Экономика#Уфа#Деньги#Башкортостан#Банки#Кредиты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Недвижимость#Ипотека
Подпишитесь
Популярное