mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 19:10

Published 26 сентября, 19:10

Modified 26 сентября, 19:56

Updated 26 сентября, 19:56

Врач в Башкирии неожиданно спас деньги

Врач в Башкирии неожиданно спас деньги

26 сентября 2024, 19:10
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
О подвиге главврача одной из больниц Стерлитамака рассказали в МВД по Республике Башкортостан в четверг, 26 сентября.

Как пишет пресс-служба ведомства, работник медучреждения получил сообщение с профиля, подписанного данными начальника больницы. Лжеруководитель рассказал медику, якобы с ним пытаются связаться следователи и отправил телефонный номер — новый собеседник, в свою очередь, наплёл врачу о том, что на него пытаются оформить кредит.

Чтобы «спасти» свои сбережения, медик начал выполнять требования аферистов и пошёл класть деньги в банк — мужчина собирался перевести их на «безопасный» счёт, продиктованный собеседником.

Настоящему главврачу позже обо всём рассказала супруга. Руководитель учреждения тут же понял, что его подчинённый стал жертвой мошенников — медик доложил обо всём в полицию. Сотрудники МВД остановили мужчину, когда тот уже явился в отделение банка.

— Благодаря бдительности главного врача и полиции, мужчина осознал, что едва не лишился более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, — рассказали в МВД.
Мошенники примазались к выборам в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вынесли приговор за мошенничество мужчине, из-за действий которого лишилась денег 78-летняя пенсионерка. Пожилая женщина отдала аферистам ₽300 тысяч, думая, что её родственница находится в опасности.

Читайте также:
Уфимец трижды победил ракВрача избили в БашкирииЗабрал деньги — получил срок: обман башкирской бабушки вышел боком курьеру
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Медицина#Уголовное дело#Деньги#Башкортостан#Полиция#Мошенники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Белебей#Мелеуз#Аферисты#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика