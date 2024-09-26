Врач в Башкирии неожиданно спас деньги

Posted 26 сентября, 19:10
Published 26 сентября, 19:10
Modified 26 сентября, 19:56
Updated 26 сентября, 19:56
Как пишет пресс-служба ведомства, работник медучреждения получил сообщение с профиля, подписанного данными начальника больницы. Лжеруководитель рассказал медику, якобы с ним пытаются связаться следователи и отправил телефонный номер — новый собеседник, в свою очередь, наплёл врачу о том, что на него пытаются оформить кредит.
Чтобы «спасти» свои сбережения, медик начал выполнять требования аферистов и пошёл класть деньги в банк — мужчина собирался перевести их на «безопасный» счёт, продиктованный собеседником.
Настоящему главврачу позже обо всём рассказала супруга. Руководитель учреждения тут же понял, что его подчинённый стал жертвой мошенников — медик доложил обо всём в полицию. Сотрудники МВД остановили мужчину, когда тот уже явился в отделение банка.
— Благодаря бдительности главного врача и полиции, мужчина осознал, что едва не лишился более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, — рассказали в МВД.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вынесли приговор за мошенничество мужчине, из-за действий которого лишилась денег 78-летняя пенсионерка. Пожилая женщина отдала аферистам ₽300 тысяч, думая, что её родственница находится в опасности.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]