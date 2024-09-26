Врач в Башкирии неожиданно спас деньги

Как пишет пресс-служба ведомства, работник медучреждения получил сообщение с профиля, подписанного данными начальника больницы. Лжеруководитель рассказал медику, якобы с ним пытаются связаться следователи и отправил телефонный номер — новый собеседник, в свою очередь, наплёл врачу о том, что на него пытаются оформить кредит.