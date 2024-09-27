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Posted 27 сентября, 04:27

Published 27 сентября, 04:27

Modified 27 сентября, 07:55

Updated 27 сентября, 07:55

Банк засудил покойника в Башкирии

Банк засудил покойника в Башкирии

27 сентября 2024, 04:27
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Как показывает жизнь — смерть не освобождает от долгов, сообщает в пятницу, 27 сентября, Белокатайский межрайонный суд.

Дело касается С. А.А., который заключил кредитный договор на получение карты у «Тинькофф Банка». К сожалению, после его смерти осталась непогашенная задолженность, что и стало поводом для судебного разбирательства.

Согласно информации банка, после кончины заемщика было открыто наследственное дело. По законодательству России, а именно согласно статье 1175 Гражданского кодекса, наследник несет ответственность за долги покойного в пределах стоимости унаследованного имущества.

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Суд установил, что нотариус выдал свидетельство о праве на наследство З.З.Х., который стал законным наследником С. А.А. В соответствии с практикой Верховного суда РФ, право на наследование не является обязательством — это, скорее, выбор. Однако тот факт, что З.З.Х. принял наследство означает автоматическую ответственность за долги предшественника.

По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что у «Тинькофф Банка» есть все основания для взыскания задолженности в размере 115 366 рублей с З.З.Х., а также дополнительных расходов в виде государственной пошлины (3 507 рублей). При этом сумма долга определяется на момент открытия наследства и не может превышать рыночную стоимость перешедшего имущества.

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