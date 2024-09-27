Банк засудил покойника в Башкирии

По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что у «Тинькофф Банка» есть все основания для взыскания задолженности в размере 115 366 рублей с З.З.Х., а также дополнительных расходов в виде государственной пошлины (3 507 рублей). При этом сумма долга определяется на момент открытия наследства и не может превышать рыночную стоимость перешедшего имущества.