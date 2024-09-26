Вождь в пальмах: ретрофото удивило уфимцев

Памятник Вождю мирового пролетариата на площади перед столичным Горсоветов не всегда был таким. Оказывается, до 1967 года Ленин был меньше. Фото опубликовано в телеграмм-канале мэрии Уфы. Однако власти решили, что он слишком невысокий и не монументальный и после описанной даты памятник переделали. Новым автором стал скульптор Михаил Бабурин, который также придумал и воплотил в камне Монумент Дружбы в Уфе.