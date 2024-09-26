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Posted 26 сентября, 05:17

Published 26 сентября, 05:17

Modified 26 сентября, 11:59

Updated 26 сентября, 11:59

Вождь в пальмах: ретрофото удивило уфимцев

Вождь в пальмах: ретрофото удивило уфимцев

26 сентября 2024, 05:17
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
О необычном памятнике Ленину в Уфе рассказала мэрия города в четверг, 26 сентября.

Памятник Вождю мирового пролетариата на площади перед столичным Горсоветов не всегда был таким. Оказывается, до 1967 года Ленин был меньше. Фото опубликовано в телеграмм-канале мэрии Уфы. Однако власти решили, что он слишком невысокий и не монументальный и после описанной даты памятник переделали. Новым автором стал скульптор Михаил Бабурин, который также придумал и воплотил в камне Монумент Дружбы в Уфе.

Фото: Пресс-служба Администрации Уфы

Однако самое интересное, что на опубликованном фото у подножия старого памятника В. И. Ленину видны пальмы. Этот факт вызвал бурное обсуждение среди современников. Ответа на вопрос, откуда там пальмы? В мэрии не дали. Однако читатели предположили, что растения могли быть искусственными, так как вокруг больше нет высоких и многолетних деревьев.

— Сижу и думаю, неужели раньше в Уфе тропики были и пальмы росли? — написала одна из читательниц.

— И в правду ведь, не сосны или березы, а самые настоящие пальмы. Может они искусственные, к приезду какой-нибудь делегации воткнули их? — задался вопросом другой читатель.
Поезд-памятник может появиться в Уфе
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