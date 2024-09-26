Забрал деньги — получил срок: обман башкирской бабушки вышел боком курьеру

Posted 26 сентября, 11:02
Published 26 сентября, 11:02
Modified 26 сентября, 11:35
Updated 26 сентября, 11:35
События развивались в феврале 2024 года, когда житель Уфы, решивший быстро заработать, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами через интернет. Их план был прост и коварен: позвонить пожилой женщине и сообщить о страшной беде — якобы ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы «разрешить» ситуацию и избежать проблем с правоохранительными органами, бабушке предложили передать деньги.
Не подозревая о ловушке, пенсионерка согласилась. Вскоре к ней пришел курьер, который, как ему казалось, выполнял «важную миссию». Он забрал у пенсионерки 300 000 рублей.
Когда дело дошло до суда, мошенник не признал своей вины, даже несмотря на явные доказательства. Однако Октябрьский городской суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил требования о взыскании причиненного ущерба с подсудимого.
Но на этом история не заканчивается. Материалы уголовного дела в отношении соучастников мошенника выделены в отдельное производство.
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