Забрал деньги — получил срок: обман башкирской бабушки вышел боком курьеру

События развивались в феврале 2024 года, когда житель Уфы, решивший быстро заработать, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами через интернет. Их план был прост и коварен: позвонить пожилой женщине и сообщить о страшной беде — якобы ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы «разрешить» ситуацию и избежать проблем с правоохранительными органами, бабушке предложили передать деньги.