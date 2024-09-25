Поезд-памятник может появиться в Уфе

Представлять собой экспозиция будет фрагмент ВЛ-10 — советского грузопассажирского электровоза, который выпускался в 60-х и 70-х годах XX века. Среди прочих, поезд эксплуатировался и на Куйбышевской железной дороге, проходящей через Башкирию.