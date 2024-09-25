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Posted 25 сентября, 17:02

Published 25 сентября, 17:02

Modified 25 сентября, 17:33

Updated 25 сентября, 17:33

Поезд-памятник может появиться в Уфе

Поезд-памятник может появиться в Уфе

25 сентября 2024, 17:02
Фото: Telegram / Антон Тарасов
Сюжет
Башкирия
Власти Дёмского района башкирской столицы думают над установкой нового арт-объекта — отчитался у себя в соцсетях глава местной управы Антон Тарасов в среду, 25 сентября.

Представлять собой экспозиция будет фрагмент ВЛ-10 — советского грузопассажирского электровоза, который выпускался в 60-х и 70-х годах XX века. Среди прочих, поезд эксплуатировался и на Куйбышевской железной дороге, проходящей через Башкирию.

Антон Тарасов подчеркнул, что установку памятника поддерживают и железнодорожники. Чиновник назвал инициативу «интересной», так как арт-объект может «подчеркнуть идентичность района».

Между тем узнать мнение Тарасов решил и у своих подписчиков. В комментариях пользователи начали предлагать главе района разные места для установки электровоза.

— В «Ярком» поставьте, в самой Дёме достаточно.
— Не надо это в «Яркий». Раз уж начали ж/д тематику в Дёмском парке, там и продолжайте.
— На въезде в Дёму встречать будет, думаю, будет красиво!
В Уфе поставят новый фонтан
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Дёмском районе муниципальные власти собираются установить новый фонтан.

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