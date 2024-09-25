Поезд-памятник может появиться в Уфе

Posted 25 сентября, 17:02
Published 25 сентября, 17:02
Modified 25 сентября, 17:33
Updated 25 сентября, 17:33
Представлять собой экспозиция будет фрагмент ВЛ-10 — советского грузопассажирского электровоза, который выпускался в 60-х и 70-х годах XX века. Среди прочих, поезд эксплуатировался и на Куйбышевской железной дороге, проходящей через Башкирию.
Антон Тарасов подчеркнул, что установку памятника поддерживают и железнодорожники. Чиновник назвал инициативу «интересной», так как арт-объект может «подчеркнуть идентичность района».
Между тем узнать мнение Тарасов решил и у своих подписчиков. В комментариях пользователи начали предлагать главе района разные места для установки электровоза.
— В «Ярком» поставьте, в самой Дёме достаточно.
— Не надо это в «Яркий». Раз уж начали ж/д тематику в Дёмском парке, там и продолжайте.
— На въезде в Дёму встречать будет, думаю, будет красиво!
Ранее Mkset сообщал о том, что в Дёмском районе муниципальные власти собираются установить новый фонтан.