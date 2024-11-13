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Ленинский район

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Энергетики оставили уфимцев без воды
13 ноября, 09:33
В Уфе скоро снесут десяток домов
1 октября, 16:01
Вождь в пальмах: ретрофото удивило уфимцев
26 сентября, 05:17
Утро началось с неприятностей в Уфе
12 сентября, 05:44
Видео. Горячо ожидаемый Уфой детсад готов лишь на 45%
5 сентября, 10:41
Коммунальный ад начался в Уфе
13 августа, 08:46
В Уфе снесут кафе
В городе продолжается активная борьба с незаконными торговыми объектами, сообщает администрация Кировского района Уфы.
8 августа, 04:19
Уфе грозит потоп
31 июля, 06:19
Видео. Дом Довлатова в Уфе освежат
В Уфе началась реставрация арки Двора Довлатова, сообщает администрация Ленинского района.
26 июля, 04:54
Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев
Вырубку кленов на улице Чернышевского анонсировал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
17 июля, 10:08
Ночные паразиты терроризируют уфимцев
7 июля, 07:42
В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся
Смотреть можно — плавать нельзя: чиновники провели рейды в летних зонах отдыха и призвали нарушителей к ответу перед законом, сообщает администрация Ленинского района Уфы.
5 июля, 08:40
День города в Уфе: программа праздника
5 июня, 13:21
Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
31 мая, 04:45
В Уфе массово проверят мотоциклистов
13 мая, 10:39
Уфа вновь застряла в девятибалльных пробках
8 мая, 13:03
Пожилая уфимка едва не стала жертвой мусорного контейнера
8 мая, 12:32
Анонимная жалоба, бюрократия и неразбериха: в Уфе решили выселить целую школу
25 января, 06:10
Даны рекомендации: мэрия Уфы отреагировала на жалобы о холоде в 39 гимназии
Ранее сегодня в гимназии прошла проверка с участием представителей администрации Ленинского района.
9 января, 11:54
2023
Назван самый безработный район Уфы
Ведомство изучило уровень безработицы в столице Башкирии и привело подробную статистику.
6 сентября 2023, 08:29

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