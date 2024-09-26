Уфимка едва не сгорела в камине

Напомним, пока в Уфе городские власти не планируют начинать отопительный сезон. Включение центральной отопительной системы возможно только по истечение трех подряд дней со среднесуточной температурой ниже +8 градусов Цельсия. Судя по долгосрочным прогнозам «ГисМетео», такими темпами отопление в Уфе не включат вплоть до 21 октября 2024 года.