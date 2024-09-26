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Posted 26 сентября, 07:31

Published 26 сентября, 07:31

Modified 26 сентября, 08:33

Updated 26 сентября, 08:33

Уфимка едва не сгорела в камине

Уфимка едва не сгорела в камине

26 сентября 2024, 07:31
Фото: МЧС России
В попытках согреться женщина вылила на себя жидкость для розжига, сообщает в четверг, 26 сентября, МЧС России.

В Уфе 40‐летняя женщина планировала разжечь камин в квартире с помощью экотоплива. Жидкость разлилась и вспыхнула. С ожогами пострадавшую госпитализировали. Место происшествия и его дату в МЧС РФ не уточняют.

— Пожар потушили восемь специалистов и три единицы техники МЧС России, — сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: МЧС России
Отопление в Уфе пока включать не планируют
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Напомним, пока в Уфе городские власти не планируют начинать отопительный сезон. Включение центральной отопительной системы возможно только по истечение трех подряд дней со среднесуточной температурой ниже +8 градусов Цельсия. Судя по долгосрочным прогнозам «ГисМетео», такими темпами отопление в Уфе не включат вплоть до 21 октября 2024 года.

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