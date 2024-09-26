Подросток врезался в «Скорую помощь» в Башкирии

Posted 26 сентября, 06:43
Published 26 сентября, 06:43
Modified 26 сентября, 11:56
Updated 26 сентября, 11:56
Юный водитель решил прокатиться без включенных огней на мопеде «Комета». Но 15-летний подросток не заметил встречную машину скорой помощи марки «Луидор». Столкновение произошло в Школьном переулке, и последствия оказались серьезными. Девятиклассник получил различные травмы и был срочно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции Альшеевского района немедленно начали разбирательство по факту ДТП. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
— Важно отметить, что отсутствие световых приборов на мопеде могло стать решающим фактором в этом инциденте, — комментируют в ведомстве.
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