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Posted 26 сентября, 06:43

Published 26 сентября, 06:43

Modified 26 сентября, 11:56

Updated 26 сентября, 11:56

Подросток врезался в «Скорую помощь» в Башкирии

Подросток врезался в «Скорую помощь» в Башкирии

26 сентября 2024, 06:43
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Сюжет
Башкирия
ДТП произошло в селе Раевский, сообщает в четверг, 26 сентября, Госавтоинспекция Башкортостана.

Юный водитель решил прокатиться без включенных огней на мопеде «Комета». Но 15-летний подросток не заметил встречную машину скорой помощи марки «Луидор». Столкновение произошло в Школьном переулке, и последствия оказались серьезными. Девятиклассник получил различные травмы и был срочно доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Фото: Госавтоинспекция РБ

Сотрудники Госавтоинспекции Альшеевского района немедленно начали разбирательство по факту ДТП. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

— Важно отметить, что отсутствие световых приборов на мопеде могло стать решающим фактором в этом инциденте, — комментируют в ведомстве.
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