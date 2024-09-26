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Posted 26 сентября, 01:28

Published 26 сентября, 01:28

Modified 26 сентября, 01:28

Updated 26 сентября, 01:28

Погода в Уфе заставляет задуматься

Пуховик или платье: капризы погоды проверяют уфимцев

26 сентября 2024, 01:28
Фото: 1MI

Погода в Уфе заставляет задуматься

Сюжет
Башкирия
Одеться сегодня по погоде будет крайне сложно — температурные качели, разве что, «солнышко» не крутят в Башкирии, следует из прогноза синоптиков на четверг, 26 сентября.

В Уфе и Башкирии наступило как раз то время, когда на улице можно увидеть одетых в пальто, платья или шорты прохожих — и все они выбрали одежду по погоде. По погоде и по уровню своей теплолюбивости и морозоустойчивости. Примерно такой модный приговор выносит погода Уфе и Башкирии в четверг, 26 сентября. Утром можно замерзнуть, а днем — свариться.

День в регионе начнется с утренних заморозков. Как сообщает «Башгидромет», температура воздуха в темное время суток едва ли превысит -1С°. Солнечное тепло прогреет воздух в Уфе днем в диапазоне +13С°…+15С°.Четверг выдастся практически безветренным. В ночь на пятницу, 27 сентября, стоит ожидать в Уфе заморозков до -6С°.

Уфу ждут погодные качели
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