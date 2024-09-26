Пуховик или платье: капризы погоды проверяют уфимцев

В Уфе и Башкирии наступило как раз то время, когда на улице можно увидеть одетых в пальто, платья или шорты прохожих — и все они выбрали одежду по погоде. По погоде и по уровню своей теплолюбивости и морозоустойчивости. Примерно такой модный приговор выносит погода Уфе и Башкирии в четверг, 26 сентября. Утром можно замерзнуть, а днем — свариться.



День в регионе начнется с утренних заморозков. Как сообщает «Башгидромет», температура воздуха в темное время суток едва ли превысит -1С°. Солнечное тепло прогреет воздух в Уфе днем в диапазоне +13С°…+15С°.Четверг выдастся практически безветренным. В ночь на пятницу, 27 сентября, стоит ожидать в Уфе заморозков до -6С°.