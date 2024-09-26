Уфа обрела нового брата

Posted 26 сентября, 06:06
Published 26 сентября, 06:06
Modified 26 сентября, 11:57
Updated 26 сентября, 11:57
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находясь в рабочей поездке в Белгород, отметил важность этого события.
— Мы доставили гуманитарный конвой, который включает тёплые вещи, одежду, обувь, воду, продукты и средства гигиены. Это всё самое необходимое для поддержки наших друзей, — сообщил он.
Соглашение о сотрудничестве было подписано с Главой администрации Белгорода Валентином Демидовым. По словам Мавлиева, между двумя городами давно сложились дружественные и деловые отношения.
— Сегодня нам есть, что перенять друг у друга. Будем и дальше работать сообща, — подчеркнул мэр Уфы.
Мавлиев выразил надежду на плодотворное взаимодействие, которое будет способствовать процветанию обоих городов.