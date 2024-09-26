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Posted 26 сентября, 06:06

Published 26 сентября, 06:06

Modified 26 сентября, 11:57

Updated 26 сентября, 11:57

Уфа обрела нового брата

Уфа обрела нового брата

26 сентября 2024, 06:06
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Белгород стал вторым побратимом столицы Башкирии за последние сутки, сообщает мэр Ратмир Мавлиев в четверг, 26 сентября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находясь в рабочей поездке в Белгород, отметил важность этого события.

— Мы доставили гуманитарный конвой, который включает тёплые вещи, одежду, обувь, воду, продукты и средства гигиены. Это всё самое необходимое для поддержки наших друзей, — сообщил он.

Соглашение о сотрудничестве было подписано с Главой администрации Белгорода Валентином Демидовым. По словам Мавлиева, между двумя городами давно сложились дружественные и деловые отношения.

— Сегодня нам есть, что перенять друг у друга. Будем и дальше работать сообща, — подчеркнул мэр Уфы.

Мавлиев выразил надежду на плодотворное взаимодействие, которое будет способствовать процветанию обоих городов.

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