Автомобилисты Уфы в трауре

Не самый любимый автомобилистами сезон настал в Башкирии. Это утро регион и его столица, Уфа, встретили с покрытыми инеями стеклами машин, которые на ночь были оставлены на улице. Теперь каждое утро, вплоть до весеннего потепления, уфимских автомобилистов будет ждать утренняя вынужденная зарядка возле своего стального коня. Для того, чтобы безопасно ехать по Уфе и Башкирии, придется сначала поработать руками: скребками очистить ночную изморозить со стекол.