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Posted 25 сентября, 02:33

Published 25 сентября, 02:33

Modified 25 сентября, 02:33

Updated 25 сентября, 02:33

Автомобилисты Уфы в трауре

Автомобилисты Уфы в трауре

25 сентября 2024, 02:33
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Теперь каждое утро местным водителям придется немного померзнуть во дворе: утром в среду, 25 сентября, регион знатно подморозило.

Не самый любимый автомобилистами сезон настал в Башкирии. Это утро регион и его столица, Уфа, встретили с покрытыми инеями стеклами машин, которые на ночь были оставлены на улице. Теперь каждое утро, вплоть до весеннего потепления, уфимских автомобилистов будет ждать утренняя вынужденная зарядка возле своего стального коня. Для того, чтобы безопасно ехать по Уфе и Башкирии, придется сначала поработать руками: скребками очистить ночную изморозить со стекол.

Фото: Соцсети

Впрочем, к зимней повинности можно подойти и креативно. Так, автор ролика из Башкирии вместо гневной работы скребком нарисовала на инее милое сердечко и пожелала всем доброго утра.

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