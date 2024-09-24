Банный киллер задержан в Башкирии

Posted 24 сентября, 11:43
Published 24 сентября, 11:43
Modified 24 сентября, 12:14
Updated 24 сентября, 12:14
В Отдел МВД России по Стерлитамакскому району поступил звонок от жителей села Помряскино. Они сообщили о пожаре, который вспыхнул на улице Центральной. Прибывшие на место происшествия огнеборцы и полицейские обнаружили, что горит бревенчатая баня, расположенная рядом с жилым домом. В ходе осмотра выяснилось, что это не случайный пожар, а поджог. В результате возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, регламентирующей наказание за умышленное уничтожение имущества.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемого — 40-летнего жителя Стерлитамака. По версии следствия, он действовал по заказу своего знакомого, 41-летнего мужчины из деревни Байрак. Оказалось, что последний был недоволен тем, что построенная им баня досталась не ему, а другим бывшим родственникам. После распития спиртных напитков он решил отомстить и предложил своему другу поджечь баню.
Вот только исполнитель не учел важную деталь — перепутал постройки и вместо мести поджег баню соседа. Теперь обе стороны оказались в сложной ситуации: один — под следствием, другой — без бани. Расследование продолжается, и правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства этого преступления.