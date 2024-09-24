Банный киллер задержан в Башкирии

В Отдел МВД России по Стерлитамакскому району поступил звонок от жителей села Помряскино. Они сообщили о пожаре, который вспыхнул на улице Центральной. Прибывшие на место происшествия огнеборцы и полицейские обнаружили, что горит бревенчатая баня, расположенная рядом с жилым домом. В ходе осмотра выяснилось, что это не случайный пожар, а поджог. В результате возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, регламентирующей наказание за умышленное уничтожение имущества.