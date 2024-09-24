«Мальчик с кураем» впал в спячку

Posted 24 сентября, 11:40
Published 24 сентября, 11:40
Modified 24 сентября, 11:44
Updated 24 сентября, 11:44
Фонтан «Мальчик с кураем» в Уфе отключили. Гидротехническое сооружение должно пройти консервацию для успешной зимовки.
— Работа фонтана «Мальчик с кураем» приостановлена. Сейчас здесь идет процесс консервации. Это комплекс технических мероприятий, направленных на защиту коммуникаций и конструкции в зимний период. Привычная процедура при наступлении холодов, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.
Однако в День Республики Башкортостан, 11 октября, жители и гости Уфы смогут прийти и полюбоваться световым шоу фонтана.
— Прекрасный подарок для всех нас в значимый и важный день, — считает глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.