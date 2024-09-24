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Posted 24 сентября, 11:40

Published 24 сентября, 11:40

Modified 24 сентября, 11:44

Updated 24 сентября, 11:44

«Мальчик с кураем» впал в спячку

«Мальчик с кураем» впал в спячку

24 сентября 2024, 11:40
Фото: Сергей Плотников
Любимый фонтан уфимцев после ремонт радовал горожан и гостей столицы Башкирии менее месяца, сообщает во вторник, 24 сентября, глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Фонтан «Мальчик с кураем» в Уфе отключили. Гидротехническое сооружение должно пройти консервацию для успешной зимовки.

— Работа фонтана «Мальчик с кураем» приостановлена. Сейчас здесь идет процесс консервации. Это комплекс технических мероприятий, направленных на защиту коммуникаций и конструкции в зимний период. Привычная процедура при наступлении холодов, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

Однако в День Республики Башкортостан, 11 октября, жители и гости Уфы смогут прийти и полюбоваться световым шоу фонтана.

— Прекрасный подарок для всех нас в значимый и важный день, — считает глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.

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