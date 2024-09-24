«Мальчик с кураем» впал в спячку

— Работа фонтана «Мальчик с кураем» приостановлена. Сейчас здесь идет процесс консервации. Это комплекс технических мероприятий, направленных на защиту коммуникаций и конструкции в зимний период. Привычная процедура при наступлении холодов, — отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Сергей Плотников.