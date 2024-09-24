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Posted 24 сентября, 07:07

Published 24 сентября, 07:07

Modified 24 сентября, 07:09

Updated 24 сентября, 07:09

Уфимцы требуют включить отопление

«Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят»

24 сентября 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney

Уфимцы требуют включить отопление

Сюжет
Дети
Горячее обсуждение темы холодных батарей развернулось под безобидным пейзажем мэра Уфы утром во вторник, 24 сентября.

Около семи утра во вторник, 24 сентября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в своем Telegram-канале рассветный городской пейзаж. Впрочем, башкирские красоты нашли малый отклик у подписчиков сити-менеджера: уфимцы начали убеждать градоначальника незамедлительно дать отопление, хотя в учреждениях дошкольного образования. Дескать, дети чиновников в тепле, а дети вассалов — в сосульках. Да и сезонный рост заболеваний простудами никто не отменял. Впрочем, далеко не все поддаются панике на фоне похолодания и парируют крики души своих земляков вполне здравомыслящими аргументами.

— Четыре градуса тепла. Не ждите 18 градусов тепла, панельные дома-хрущевки холодные, давайте тепло, мы за него платим! ОРВИ и ковид растет, все кашляют в транспорте! Учитывайте это, а не среднесуточную в конце сентября, когда в 14:00 только тепло на улице, а потом все, к нулю стремимся! — пишет Ирина.

— Кто-то готов платить дополнительный месяц ₽5 000 — ₽7 000 за отопление, кто-то не готов. Поэтому прописывают правила, иначе кто не готов платить — пойдут в суд на РТС. Из года в год всегда так, дают тепло или отключают, куча возгласов: зачем включили — в домах жара, или зачем отключили — в домах холодно, — парирует мнение Ирины Алексей.

— Всегда 40 лет включали 15 сентября и отключали 15 мая. Можно же не на полную мощь включать, а постепенно. Ковид и грипп кругом. Смотрите отчеты поликлиник. Я больше плачу за свет, обогреватель недешевая штука, — стоит на своём Ирина.

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— Включите отопление в детских садах!!! Там бетонные полы, нет обогревателей, температура воздуха +16 градусов. И дети спят в этих условиях минимум 2 часа, не двигаясь, под тоненькими байковыми одеялками!!! Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят. Дети всех остальных могут и помёрзнуть! — включается в обсуждение Диана.

— Отопление в детские сады срочно! Хватит издеваться над простыми людьми! Потом удивляемся, что дети в детских садах болеют! — категорична Полина.

Напомним, что на правительственном совещании в понедельник, 23 сентября, было озвучение, что отопление в Уфе пока включать не планируют. Отказ дать отопление в Уфе основан на прогнозе синоптиков: за похолоданием придет потепление. Впрочем, стоит ли верить метеосводкам после абсолютно аномального мая и лета, когда не сбылся ни один долгосрочный прогноз, вопрос риторический.

Отметим, что в некоторых городах и районах Башкирии отопительный сезон уже стартовал. Несогласованность начала потепления в жилых домах и административных зданиях связана с тем, что решение о старте отопительного сезона каждый муниципалитет принимает независимо от своих коллег. Так что тем, кто сильно мерзнет в это сентябрьское похолодание, можно посоветовать изучать практики старта отопительного сезона в городах и районах Башкирии и рассмотреть вариант сезонной миграции к теплым батареям. Например, в Кумертау отопительный сезон начался еще в понедельник, 23 сентября. Или запасаться обогревателями и средствами укрепления иммунитета от сезонных заболеваний.

Когда в Уфе включат отопление
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Узнать о том, когда в Уфе и Башкирии включат отопление, можно из обзорной статьи Mkset. Также мы сообщили интересные факты по теме и рассказали ЖКХ-лайфхаки. Оказывается, для того, чтобы дома было тепло, а тарифы не били по кошельку, есть эффективные народные рецепты.

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