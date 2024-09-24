«Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят»

— Отопление в детские сады срочно! Хватит издеваться над простыми людьми! Потом удивляемся, что дети в детских садах болеют! — категорична Полина.



Напомним, что на правительственном совещании в понедельник, 23 сентября, было озвучение, что отопление в Уфе пока включать не планируют. Отказ дать отопление в Уфе основан на прогнозе синоптиков: за похолоданием придет потепление. Впрочем, стоит ли верить метеосводкам после абсолютно аномального мая и лета, когда не сбылся ни один долгосрочный прогноз, вопрос риторический.



Отметим, что в некоторых городах и районах Башкирии отопительный сезон уже стартовал. Несогласованность начала потепления в жилых домах и административных зданиях связана с тем, что решение о старте отопительного сезона каждый муниципалитет принимает независимо от своих коллег. Так что тем, кто сильно мерзнет в это сентябрьское похолодание, можно посоветовать изучать практики старта отопительного сезона в городах и районах Башкирии и рассмотреть вариант сезонной миграции к теплым батареям. Например, в Кумертау отопительный сезон начался еще в понедельник, 23 сентября. Или запасаться обогревателями и средствами укрепления иммунитета от сезонных заболеваний.