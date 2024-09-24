Posted 24 сентября, 07:07
Published 24 сентября, 07:07
Modified 24 сентября, 07:09
Updated 24 сентября, 07:09
Около семи утра во вторник, 24 сентября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал в своем Telegram-канале рассветный городской пейзаж. Впрочем, башкирские красоты нашли малый отклик у подписчиков сити-менеджера: уфимцы начали убеждать градоначальника незамедлительно дать отопление, хотя в учреждениях дошкольного образования. Дескать, дети чиновников в тепле, а дети вассалов — в сосульках. Да и сезонный рост заболеваний простудами никто не отменял. Впрочем, далеко не все поддаются панике на фоне похолодания и парируют крики души своих земляков вполне здравомыслящими аргументами.
— Четыре градуса тепла. Не ждите 18 градусов тепла, панельные дома-хрущевки холодные, давайте тепло, мы за него платим! ОРВИ и ковид растет, все кашляют в транспорте! Учитывайте это, а не среднесуточную в конце сентября, когда в 14:00 только тепло на улице, а потом все, к нулю стремимся! — пишет Ирина.
— Кто-то готов платить дополнительный месяц ₽5 000 — ₽7 000 за отопление, кто-то не готов. Поэтому прописывают правила, иначе кто не готов платить — пойдут в суд на РТС. Из года в год всегда так, дают тепло или отключают, куча возгласов: зачем включили — в домах жара, или зачем отключили — в домах холодно, — парирует мнение Ирины Алексей.
— Всегда 40 лет включали 15 сентября и отключали 15 мая. Можно же не на полную мощь включать, а постепенно. Ковид и грипп кругом. Смотрите отчеты поликлиник. Я больше плачу за свет, обогреватель недешевая штука, — стоит на своём Ирина.
— Включите отопление в детских садах!!! Там бетонные полы, нет обогревателей, температура воздуха +16 градусов. И дети спят в этих условиях минимум 2 часа, не двигаясь, под тоненькими байковыми одеялками!!! Дети Мавлиева и Хабирова, видимо, с частными нянями в тёплых домах сидят. Дети всех остальных могут и помёрзнуть! — включается в обсуждение Диана.
— Отопление в детские сады срочно! Хватит издеваться над простыми людьми! Потом удивляемся, что дети в детских садах болеют! — категорична Полина.
Напомним, что на правительственном совещании в понедельник, 23 сентября, было озвучение, что отопление в Уфе пока включать не планируют. Отказ дать отопление в Уфе основан на прогнозе синоптиков: за похолоданием придет потепление. Впрочем, стоит ли верить метеосводкам после абсолютно аномального мая и лета, когда не сбылся ни один долгосрочный прогноз, вопрос риторический.
Отметим, что в некоторых городах и районах Башкирии отопительный сезон уже стартовал. Несогласованность начала потепления в жилых домах и административных зданиях связана с тем, что решение о старте отопительного сезона каждый муниципалитет принимает независимо от своих коллег. Так что тем, кто сильно мерзнет в это сентябрьское похолодание, можно посоветовать изучать практики старта отопительного сезона в городах и районах Башкирии и рассмотреть вариант сезонной миграции к теплым батареям. Например, в Кумертау отопительный сезон начался еще в понедельник, 23 сентября. Или запасаться обогревателями и средствами укрепления иммунитета от сезонных заболеваний.
Узнать о том, когда в Уфе и Башкирии включат отопление, можно из обзорной статьи Mkset. Также мы сообщили интересные факты по теме и рассказали ЖКХ-лайфхаки. Оказывается, для того, чтобы дома было тепло, а тарифы не били по кошельку, есть эффективные народные рецепты.