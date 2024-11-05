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Зима

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Ноябрь
Когда потеплеет в Башкирии
5 ноября, 05:50
Трасса Уфа — Челябинск встала в огромной пробке
4 ноября, 13:02
Видео. Башкирия утопает в снегу
2 ноября, 09:11
Башкирию завалило снегом
1 ноября, 10:00
Октябрь
В Башкирии начали борьбу с зимой
31 октября, 12:39
Видео. В Уфе выпал первый снег
31 октября, 06:34
Уфимцев просят переобуться
29 октября, 10:11
Погода резко ухудшится в Башкирии
26 октября, 14:39
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Обязательно сделайте это перед зимой: топ-7 дел в саду и огороде
24 октября, 13:23
Какая зима будет в Башкирии
24 октября, 08:19
Конец октября в Башкирии не сулит добра
22 октября, 04:58
В Башкирии ждут -30°С
18 октября, 13:27
Расходы на отопление дома в Башкирии можно сократить на 30-40%
17 октября, 10:15
Погода несёт уфимцам новую опасность
16 октября, 17:26
Башкирию ждет лютая зима
16 октября, 11:28
Когда в Уфе выпадет первый снег
15 октября, 17:03
Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты
14 октября, 15:50
Видео. Уфимские водители высмеяли дорожников
14 октября, 10:31
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26

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