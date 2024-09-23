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Posted 23 сентября, 06:41

Published 23 сентября, 06:41

Modified 23 сентября, 07:57

Updated 23 сентября, 07:57

«Кто-то из наших коллег работает на Украину»: уфимцы получают странные сообщения

«Кто-то из наших коллег работает на Украину»: уфимцы получают странные сообщения

23 сентября 2024, 06:41
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Мошенники используют имя главы администрации уфимского района для своих целей, сообщает в понедельник, 23 сентября, глава Дёмского района Антон Тарасов.

В последние дни жители Уфы начали получать сообщения от фейкового аккаунта, якобы принадлежащего Антону Тарасову. В этих сообщениях так же упоминается о вызове в УФСБ и подозрениях в сотрудничестве с Украиной.

Фото: Антон Тарасов

Антон Тарасов сам обратился к жителям Уфы с призывом игнорировать подобные сообщения. Он подчеркнул, что если вы получили что-то подозрительное от его имени, лучше сразу позвоните ему лично.

— Не следуйте инструкциям неизвестных лиц! — предостерегает он.

Мошенники используют различные тактики, чтобы запугать людей и вынудить их передать реквизиты своих банковских карт или перевести деньги на «безопасный» счет. Антон Тарасов призывает всех сохранять бдительность и быть внимательными к своим финансовым данным.

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