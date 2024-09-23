«Кто-то из наших коллег работает на Украину»: уфимцы получают странные сообщения

Posted 23 сентября, 06:41
Published 23 сентября, 06:41
Modified 23 сентября, 07:57
Updated 23 сентября, 07:57
В последние дни жители Уфы начали получать сообщения от фейкового аккаунта, якобы принадлежащего Антону Тарасову. В этих сообщениях так же упоминается о вызове в УФСБ и подозрениях в сотрудничестве с Украиной.
Антон Тарасов сам обратился к жителям Уфы с призывом игнорировать подобные сообщения. Он подчеркнул, что если вы получили что-то подозрительное от его имени, лучше сразу позвоните ему лично.
— Не следуйте инструкциям неизвестных лиц! — предостерегает он.
Мошенники используют различные тактики, чтобы запугать людей и вынудить их передать реквизиты своих банковских карт или перевести деньги на «безопасный» счет. Антон Тарасов призывает всех сохранять бдительность и быть внимательными к своим финансовым данным.