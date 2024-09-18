За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии

По версии следствия, Амиров связался с родственником военнослужащего из Башкирии и сообщил ему о том, что тот якобы попал в плен к вооруженным силам Украины. Воспользовавшись тревогой и беспокойством семьи, мошенник пообещал помочь в освобождении за внушительную сумму — 1 миллион рублей.