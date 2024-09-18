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Posted 18 сентября, 09:19

Published 18 сентября, 09:19

Modified 18 сентября, 10:06

Updated 18 сентября, 10:06

За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии

За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии

18 сентября 2024, 09:19
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Суд Уфы заключил мужчину под стражу, сообщают в среду, 18 сентября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Как сообщают источники, Кировский районный суд принял решение заключить под стражу гражданина Амирова на срок два месяца после того, как следствие установило его причастность к обману.

По версии следствия, Амиров связался с родственником военнослужащего из Башкирии и сообщил ему о том, что тот якобы попал в плен к вооруженным силам Украины. Воспользовавшись тревогой и беспокойством семьи, мошенник пообещал помочь в освобождении за внушительную сумму — 1 миллион рублей.

Родственник, находясь в состоянии паники и страха за жизнь своего близкого человека, поверил словам Амирова и согласился на предложенные условия. Однако вскоре стало очевидно, что это была лишь уловка для получения денег.

После обращения потерпевшего в правоохранительные органы Амиров был задержан.

Издание Mkset направило обращение в пресс-службу суда для официального комментария, на момент написания статьи ответ не поступил.

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