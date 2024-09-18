За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии

Posted 18 сентября, 09:19
Published 18 сентября, 09:19
Modified 18 сентября, 10:06
Updated 18 сентября, 10:06
Как сообщают источники, Кировский районный суд принял решение заключить под стражу гражданина Амирова на срок два месяца после того, как следствие установило его причастность к обману.
По версии следствия, Амиров связался с родственником военнослужащего из Башкирии и сообщил ему о том, что тот якобы попал в плен к вооруженным силам Украины. Воспользовавшись тревогой и беспокойством семьи, мошенник пообещал помочь в освобождении за внушительную сумму — 1 миллион рублей.
Родственник, находясь в состоянии паники и страха за жизнь своего близкого человека, поверил словам Амирова и согласился на предложенные условия. Однако вскоре стало очевидно, что это была лишь уловка для получения денег.
После обращения потерпевшего в правоохранительные органы Амиров был задержан.
Издание Mkset направило обращение в пресс-службу суда для официального комментария, на момент написания статьи ответ не поступил.