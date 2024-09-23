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Posted 23 сентября, 05:33

Published 23 сентября, 05:33

Modified 23 сентября, 08:03

Updated 23 сентября, 08:03

В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша

В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша

23 сентября 2024, 05:33
Фото: 1MI
Инспекторы ДПС остановили водителя мотоблока на улице Центральной в селе Старошахово, сообщает в понедельник, 23 сентября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

В ходе патрулирования улицы Центральной в селе Старошахово инспекторы ДПС обратили внимание на странное транспортное средство — мотоблок, в которым следовал мужчина с маленьким пассажиром в прицепе. При остановке водитель, находившийся, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения, не смог внятно объяснить, чей это ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение сначала отвезти девочку домой, а затем разобраться с ее «водителем». Как выяснилось, девочка не была дочкой задержанного — она оказалась племянницей, которая, по словам мужчины, осталась у него на время, пока его брат находится в Уфе. Взрослый решил покатать малыша по пути в магазин, не подозревая о рисках, которые это может повлечь.

После передачи девочки родственникам, инспекторы провели освидетельствование водителя. Результаты подтвердили алкогольное состояние мужчины: 1,017 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отсутствие водительских прав. Кроме того, он был привлечен к ответственности за перевозку ребенка без автокресла и ремней безопасности. Мотоблок был помещен на штрафстоянку.

Этот случай стал частью более широкой картины: за выходные дни сотрудники Госавтоинспекции по всей Республике задержали 151 нетрезвого водителя.

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