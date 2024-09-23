В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша

Posted 23 сентября, 05:33
Published 23 сентября, 05:33
Modified 23 сентября, 08:03
Updated 23 сентября, 08:03
В ходе патрулирования улицы Центральной в селе Старошахово инспекторы ДПС обратили внимание на странное транспортное средство — мотоблок, в которым следовал мужчина с маленьким пассажиром в прицепе. При остановке водитель, находившийся, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения, не смог внятно объяснить, чей это ребенок.
Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение сначала отвезти девочку домой, а затем разобраться с ее «водителем». Как выяснилось, девочка не была дочкой задержанного — она оказалась племянницей, которая, по словам мужчины, осталась у него на время, пока его брат находится в Уфе. Взрослый решил покатать малыша по пути в магазин, не подозревая о рисках, которые это может повлечь.
После передачи девочки родственникам, инспекторы провели освидетельствование водителя. Результаты подтвердили алкогольное состояние мужчины: 1,017 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении нарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отсутствие водительских прав. Кроме того, он был привлечен к ответственности за перевозку ребенка без автокресла и ремней безопасности. Мотоблок был помещен на штрафстоянку.
Этот случай стал частью более широкой картины: за выходные дни сотрудники Госавтоинспекции по всей Республике задержали 151 нетрезвого водителя.