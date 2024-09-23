В Башкирии нетрезвый водитель «взял в прицеп» малыша

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение сначала отвезти девочку домой, а затем разобраться с ее «водителем». Как выяснилось, девочка не была дочкой задержанного — она оказалась племянницей, которая, по словам мужчины, осталась у него на время, пока его брат находится в Уфе. Взрослый решил покатать малыша по пути в магазин, не подозревая о рисках, которые это может повлечь.