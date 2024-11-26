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Дрон

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Ноябрь
Срочно. В Башкирии сообщили об атаке беспилотников
26 ноября, 17:42
Октябрь
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Танкиста спасли от страданий в Башкирии
24 октября, 10:05
Сентябрь
Студентам доверили беспилотники в Башкирии
16 сентября, 14:30
Жителей Башкирии просят помочь бойцам рыболовными сетями
3 сентября, 04:38
Август
«Голова долго болела — взрыв был мощный»: как беспилотник атаковал депутатов Башкирии
16 августа, 10:58
Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
15 августа, 19:28
Июль
Над Башкирией подняли дроны
Невиданный ранее беспилотник засекли над Давлеканово — что это было.
29 июля, 04:53
Апрель
Нужно ли опасаться беспилотников в Башкирии — НПЗ как мишень?
17 апреля, 05:15

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