Школы дроноводов открыли в Башкирии

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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В 20 школах Республики Башкортостан стартовали занятия и кружки по обучению школьников навыкам управления беспилотными летательными аппаратами. Это представляет собой новый шаг в развитии инженерного образования в регионе.
Открытие классов стало возможным благодаря успешному участию школ и колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности в конкурсном отборе в рамках федеральной инициативы по стимуляции спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Из 32 регионов Башкортостан занял ведущее положение по количеству учебных заведений, включенных в этот проект.
В течение лета в учебных заведениях были созданы оборудованные кабинеты для теоретического обучения и практического тренинга, а также закуплено необходимое оборудование. Учащиеся познакомятся с классификацией и конструкцией различных беспилотников, научатся их сборке и подготовке к полетам, а также освоят навыки пилотирования на специализированных полях.
Педагоги подготовлены к началу занятий — они прошли профессиональную переподготовку на базе федерального оператора проекта — Института развития профессионального образования.
Современные беспилотники находят применение в разных областях, включая картографирование, логистику и агроиндустрию. Активно разрабатываются беспилотные транспортные средства, и в ближайшем будущем они станут частью нашей повседневной жизни.