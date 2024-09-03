Школы дроноводов открыли в Башкирии

В течение лета в учебных заведениях были созданы оборудованные кабинеты для теоретического обучения и практического тренинга, а также закуплено необходимое оборудование. Учащиеся познакомятся с классификацией и конструкцией различных беспилотников, научатся их сборке и подготовке к полетам, а также освоят навыки пилотирования на специализированных полях.