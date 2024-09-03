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Школы дроноводов открыли в Башкирии

Школы дроноводов открыли в Башкирии

3 сентября 2024, 08:18
Фото: 1MI
Республика Башкортостан стала лидером среди регионов России по числу открытых классов БПЛА, сообщает региональное Министерство образования и науки.

В 20 школах Республики Башкортостан стартовали занятия и кружки по обучению школьников навыкам управления беспилотными летательными аппаратами. Это представляет собой новый шаг в развитии инженерного образования в регионе.

Открытие классов стало возможным благодаря успешному участию школ и колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности в конкурсном отборе в рамках федеральной инициативы по стимуляции спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Из 32 регионов Башкортостан занял ведущее положение по количеству учебных заведений, включенных в этот проект.

В течение лета в учебных заведениях были созданы оборудованные кабинеты для теоретического обучения и практического тренинга, а также закуплено необходимое оборудование. Учащиеся познакомятся с классификацией и конструкцией различных беспилотников, научатся их сборке и подготовке к полетам, а также освоят навыки пилотирования на специализированных полях.

Педагоги подготовлены к началу занятий — они прошли профессиональную переподготовку на базе федерального оператора проекта — Института развития профессионального образования.

Современные беспилотники находят применение в разных областях, включая картографирование, логистику и агроиндустрию. Активно разрабатываются беспилотные транспортные средства, и в ближайшем будущем они станут частью нашей повседневной жизни.

Фото: Министерство образования и науки РБ
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