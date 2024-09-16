Жителям Башкирии раздают повестки на СВО: правда или фейк

Posted 16 сентября, 13:54
Published 16 сентября, 13:54
Modified 16 сентября, 14:01
Updated 16 сентября, 14:01
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
После анализа информации корреспондентами издания «МКсеть» стало известно, что данное сообщение фейковое.
Авторы поста пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе бездоказательными заявлениями и апеллируют к эмоциям читателя. Они намеренно дают «размытую» информацию без дополнительных деталей.
Если речь идет о «повестке» на срочную службу, то сейчас ее выдавать бессмысленно. Летний призыв уже закончился, а осенний начнется только 1 октября;
Если имеется в виду очередная придуманная ЦИПсО «волна мобилизации», то фейки об этом наводнили интернет и были опровергнуты много раз. В том числе на страницах издания Мксеть.