mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 13:54

Published 16 сентября, 13:54

Modified 16 сентября, 14:01

Updated 16 сентября, 14:01

Жителям Башкирии раздают повестки на СВО: правда или фейк

Жителям Башкирии раздают повестки на СВО: правда или фейк

16 сентября 2024, 13:54
Фото: 1MI
В телеграмм-канале «Тот самый из Башкорт» появился скрин сообщения девушки на башкирском языке, которая пишет, что ее братишке, которого осенью должны были забрать в армию якобы пришла повестка на СВО.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

После анализа информации корреспондентами издания «МКсеть» стало известно, что данное сообщение фейковое.

Авторы поста пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе бездоказательными заявлениями и апеллируют к эмоциям читателя. Они намеренно дают «размытую» информацию без дополнительных деталей.

Если речь идет о «повестке» на срочную службу, то сейчас ее выдавать бессмысленно. Летний призыв уже закончился, а осенний начнется только 1 октября;

Если имеется в виду очередная придуманная ЦИПсО «волна мобилизации», то фейки об этом наводнили интернет и были опровергнуты много раз. В том числе на страницах издания Мксеть.

Будет ли новая волна мобилизации? Эксперты дали ответ
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр башкирского города уехал на СВОКогда кончится СВО — заявления Кремля и УкраиныКонтрактник из Башкирии погиб в Курской области
#Общество#Уфа#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Война#Спецоперация#СВО
Подпишитесь
Популярное