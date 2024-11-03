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Чистота

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Ноябрь
Как вернуть белизну кроссовкам, несмотря на осеннюю грязь — три копеечных способа!
3 ноября, 07:42
Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый
2 ноября, 11:55
Этот трюк с уксусом и солью придаст вашей посуде ресторанный блеск!
1 ноября, 12:35
Октябрь
Не покупайте стиральный порошок, пока не прочитаете этот рейтинг: топ-5 средств
30 октября, 08:36
Лайфхак для стиральной машины: как носок и цитрус спасут технику от накипи
29 октября, 12:00
Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды
25 октября, 14:06
8 простых бытовых привычек людей, у которых в доме всегда порядок
25 октября, 12:31
Топ-8 лайфхков для эффективной стирки: как сохранить цвет и продлить срок службы
24 октября, 15:08
Как стирать подушки в стиральной машине: чистка перьевых и синтепоновых подушек
24 октября, 11:41
Удаляем пятна с дивана как профессионалы при помощи эффективных средств
23 октября, 08:02
Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров
23 октября, 07:00
Как предотвратить запотевание зеркал: эксперименты с глицерином и пеной для бритья
23 октября, 06:11
Не выбрасывайте обмылки! Простые лайфхаки для дома и дачи, которые сэкономят деньги
22 октября, 12:00
Вот что добавляют в воду, чтобы отмыть грязь с любых полов без усилий
22 октября, 11:30
Пугающие мифы о стирке одеяла: как не превратить его в рассадник микробов
18 октября, 14:39
Забудьте про хлорку: секрет блестящих полов раскрыт!
18 октября, 11:23
Постирайте свои вещи с энзимами — они спасут ваше белье и планету
16 октября, 11:33
Чудо-способ: как забыть о жирных пятнах на одежде навсегда!
16 октября, 07:00
Три нашумевших чудо-средства для уборки, которые действительно работают!
15 октября, 14:47
Вы перестанете покупать обычные порошки: приготовьте эту смесь и получите результат
15 октября, 13:30

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