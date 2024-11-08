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Ноябрь
Сезон упущенной романтики наступил в Уфе
8 ноября, 04:33
Уфу на выходных накроют снегопады
7 ноября, 15:38
Октябрь
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
В Башкирии медведи вышли на охоту
29 октября, 07:50
Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода
28 октября, 11:21
Умные советы по утеплению окон: как сохранить тепло в доме без лишних затрат
28 октября, 10:10
Видео. Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы
27 октября, 05:24
Погода резко ухудшится в Башкирии
26 октября, 14:39
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября, 19:00
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Обязательно сделайте это перед зимой: топ-7 дел в саду и огороде
24 октября, 13:23
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября, 13:40
Башкирию зальёт дождями
22 октября, 18:04
Правила ухода за теплицей из поликарбоната: осенние, зимние и весенние работы
22 октября, 10:35
Конец октября в Башкирии не сулит добра
22 октября, 04:58
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Золотая осень заканчивается в Башкирии
21 октября, 15:19
Как избавиться от конденсата на окнах: 4 популярных способа и неожиданный лидер
21 октября, 12:23
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября, 13:13

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