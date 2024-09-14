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Posted 14 сентября, 14:03

Published 14 сентября, 14:03

Modified 14 сентября, 14:05

Updated 14 сентября, 14:05

Мэр Уфы похвастался зеленью

Мэр Уфы похвастался зеленью

14 сентября 2024, 14:03
Фото: мэрия Уфы
Новый пост сити-менеджер опубликовал у себя в Telegram-канале.

Мэр Уфы показал «зелёный островок», который появился на въезде в город со стороны Бельского моста. Как рассказал глава администрации башкирской столицы, на разделительных полосах обновили насаждения. Кроме того, на «островках» появилась система автоматического полива.

— Красота! Через несколько лет, когда кусты полностью приживутся, станет еще краше! Главное, чтобы автополив работал, — комментирует пост градоначальника пользователь мессенджера.
Фото: мэрия Уфы.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются разбить новый парк. Зона отдыха должна будет появиться возле одной из поликлиник.

Новый парк разобьют в Уфе
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