Мэр Уфы похвастался зеленью

Posted 14 сентября, 14:03
Published 14 сентября, 14:03
Modified 14 сентября, 14:05
Updated 14 сентября, 14:05
Мэр Уфы показал «зелёный островок», который появился на въезде в город со стороны Бельского моста. Как рассказал глава администрации башкирской столицы, на разделительных полосах обновили насаждения. Кроме того, на «островках» появилась система автоматического полива.
— Красота! Через несколько лет, когда кусты полностью приживутся, станет еще краше! Главное, чтобы автополив работал, — комментирует пост градоначальника пользователь мессенджера.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются разбить новый парк. Зона отдыха должна будет появиться возле одной из поликлиник.