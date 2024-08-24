В Уфе высадят полтысячи лип

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
С приходом осени в Уфе стартует новая экологическая инициатива. Мэр города Ратмир Мавлиев объявил о начале высадки крупномерных лип в рамках акции #ЗеленаяБашкирия.
— Мы закупаем и начали местами высаживать крупномерные липы. В планах порядка 500 таких красавиц, — отметил Ратмир Мавлиев.
Эти деревья не только украсят город, но и улучшат его экологическую обстановку, создавая тень и очищая воздух, считают эксперты.
Кроме того, 24 августа в Уфе прошел субботник, который собрал множество участников. Чиновники, вооружившись метлами, граблями и мусорными мешками, активно принялись за уборку.
— Спасибо всем коллективам за участие и вклад в чистоту нашего города, — добавляет мэр города.