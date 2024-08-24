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В Уфе высадят полтысячи лип

В Уфе высадят полтысячи лип

24 августа 2024, 08:03
Фото: Ратмир Мавлиев
В городе началась активная подготовка к осеннему сезону, в рамках которой закупаются и высаживаются крупномерные липы, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

С приходом осени в Уфе стартует новая экологическая инициатива. Мэр города Ратмир Мавлиев объявил о начале высадки крупномерных лип в рамках акции #ЗеленаяБашкирия.

— Мы закупаем и начали местами высаживать крупномерные липы. В планах порядка 500 таких красавиц, — отметил Ратмир Мавлиев.

Эти деревья не только украсят город, но и улучшат его экологическую обстановку, создавая тень и очищая воздух, считают эксперты.

Кроме того, 24 августа в Уфе прошел субботник, который собрал множество участников. Чиновники, вооружившись метлами, граблями и мусорными мешками, активно принялись за уборку.

— Спасибо всем коллективам за участие и вклад в чистоту нашего города, — добавляет мэр города.
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