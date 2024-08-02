Чиновников отправили мыть Уфу

Каждую пятницу в Кировском районе становится традицией проводить масштабные уборки, которые не только улучшают внешний вид улиц, но и создают атмосферу единства среди жителей. Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники администрации вышли на улицы с целью очистить территорию от мусора, листьев и веток, а также убрать несанкционированные объявления с опор освещения.