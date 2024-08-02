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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Чиновников отправили мыть Уфу

Чиновников отправили мыть Уфу

2 августа 2024, 13:10
Фото: Илвир Нурдавлятов
Вооруженные тряпками и ведрами государственные служащие провели субботник в пятницу, 2 августа, сообщает управа городского района.

Каждую пятницу в Кировском районе становится традицией проводить масштабные уборки, которые не только улучшают внешний вид улиц, но и создают атмосферу единства среди жителей. Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники администрации вышли на улицы с целью очистить территорию от мусора, листьев и веток, а также убрать несанкционированные объявления с опор освещения.

Фото: Илвир Нурдавлятов

Работа на свежем воздухе после дождя подарила участникам уборки не только физическую активность, но и возможность пообщаться в дружеской атмосфере.

— Комфортный и чистый Кировский! — подчеркнул Илвир Нурдавлятов, добавив, что такие мероприятия способствуют формированию культуры чистоты среди горожан.
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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Субботник#Мусор#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кировский район#Уборка#Государственные служащие#Культура чистоты
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