Чиновников отправили мыть Уфу

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Каждую пятницу в Кировском районе становится традицией проводить масштабные уборки, которые не только улучшают внешний вид улиц, но и создают атмосферу единства среди жителей. Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники администрации вышли на улицы с целью очистить территорию от мусора, листьев и веток, а также убрать несанкционированные объявления с опор освещения.
Работа на свежем воздухе после дождя подарила участникам уборки не только физическую активность, но и возможность пообщаться в дружеской атмосфере.
— Комфортный и чистый Кировский! — подчеркнул Илвир Нурдавлятов, добавив, что такие мероприятия способствуют формированию культуры чистоты среди горожан.