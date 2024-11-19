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Калининский район

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Ноябрь
В Уфе поставят пиксельную елку
19 ноября, 12:43
В Уфе чиновники радуются ларьку
14 ноября, 09:18
Шакшинский мост в Уфе держат в темпе
14 ноября, 04:45
Уфа подписала соглашение с Китаем
12 ноября, 16:38
Мэрия провела уфимцев
11 ноября, 19:20
Октябрь
Уфимцев расселят принудительно
21 октября, 11:25
Уфимцам заплатят за открытие колоннады
10 октября, 04:10
В Уфе разорили сквер
8 октября, 05:12
Инертная дорога появится в Уфе
4 октября, 06:51
Уфимский «глаз Бога» оказался слепым
1 октября, 15:33
Уфимец погиб под поездом
1 октября, 13:21
Сентябрь
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
Вооруженная компания разбудила Уфу
15 сентября, 08:47
Уфимское мороженое взлетело до небес
10 сентября, 11:24
Власти Уфы забрали из разработки три квартала
9 сентября, 16:21
Посёлок-призрак станет частью Уфы
2 сентября, 11:49
Июль
Жильцов аварийных домов расселяют в Уфе
23 июля, 14:19
В Уфе утонул 18-летний парень
7 июля, 07:25
Пожар ради хайпа устроили дети в Уфе
6 июля, 04:33
Июнь
В Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
15 июня, 05:30

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